قرقاش: أزمة قطر حلها خليجي وبوابته الرياض

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش السبت أن "خروج قطر من أزمتها حله خليجي وبوابته الرياض".

وكتب قرقاش في تغريدة على حسابه في تويتر أن "تكلفة سياسة قطر الحالية عالية للغاية".

وأضاف أن "الخيارات في أزمة قطر واضحة".​

يتضح مجددا أن خروج قطر من أزمتها حلّه خليجي وبوابته الرياض، تكلفة سياسة قطر الحالية عالية للغاية، وبعيدا عن التحركات اليائسة والتطبيل المدفوع له، تبقى الخيارات واضحة، كفوا عن الأذى أو تقبلوا العزلة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 3, 2018

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وتحدث قرقاش في تغريدة أخرى عن الجولة الخارجية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان والتي تبدأ الأحد وتشمل بريطانيا والولايات المتحدة. وقال إنها "جولة مهمة وتحمل معها ثقل السعودية السياسي"، وما وصفه بـ"برنامج طموح يغيّر المنطقة إيجابيا".

ومن لندن من الواضح أن الحدث الأكبر والأهم إقليميا هو زيارة الأمير محمد بن سلمان لبريطانيا، جولة مهمة تحمل معها ثقل السعودية السياسي وبرنامج طموح يغيّر المنطقة إيجابيا. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 3, 2018

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها مع قطر في حزيران/يونيو 2017، بعد اتهامها الدوحة بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الأخيرة.