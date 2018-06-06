رئيس 'القطرية' يعتذر عن تصريحات حول المرأة

قدم الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر الأربعاء اعتذارا عن تصريحات اعتبر فيها أن المرأة لا يمكنها أداء عمله.

وأوضح أن ما قاله في مؤتمر صحافي إثر اجتماع للاتحاد الدولي للنقل الجوي تم خلاله انتخابه رئيسا له، كان من باب المزاح وأخرج عن سياقه.

وأضاف الباكر في مؤتمر في سيدني الأربعاء "بصراحة تامة أعتقد أن الصحافة أخرجت ذلك عن سياقه... قامت بتضخيم الأمر. لم تكن سوى مزحة. لم أقصده على النحو الذي فُهم به... أعتذر عن ذلك".

ودافع عن سجل شركته في التنوع بين الجنسين، مشيرا إلى أن 44 في المئة من العاملين في الشركة من النساء ومنهن من يشغلن مناصب رفيعة.

وكانت قضية الاختلال بين الجنسين في العمل في مجال الطيران موضوعا ساخنا في الاجتماع السنوي للاتحاد، إذ لا تشكل النساء سوى ستة فقط من بين 280 رئيسا تنفيذيا لشركات الطيران.

وردا على سؤال في المؤتمر الصحافي الثلاثاء عن توظيف النساء في شركات الطيران في الشرق الأوسط وعن السبب في عدم استطاعة المرأة أن تؤدي عمله كرئيس تنفيذي، قال الباكر "بالطبع لا بد وأن يشغله رجل لأنه منصب مليء بالتحديات".