بوتين يبدأ ولاية رئاسية رابعة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب "يهنئ" نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد أدائه اليمين الدستورية رئيسا لبلاده لفترة رابعة، لكنه شدد على أهمية الحق في التظاهر السلمي إثراعتقال نحو 1600 شخص بينهم المعارض أليكسي نافالني عشية مراسم أداء اليمين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز "أولا، إن الرئيس يهنئه (بوتين) ويتطلع لبلوغ مرحلة نقيم فيها علاقة جيدة مع روسيا"، لكنها أضافت أن الولايات المتحدة "ترى أن من حق الجميع أن يسمعوا صوتهم ويتجمعوا بشكل سلمي".

وتم تنصيب بوتين الاثنين رئيسا لروسيا حتى عام 2024 وذلك بعد أن أمضى 18 عاما في السلطة كرئيس للبلاد ورئيس للوزراء.

وبعيد حفل التنصيب سمى بوتين مرة جديدة ديمتري مدفيديف رئيسا للحكومة ويتوقع أن يصادق الدوما (مجلس النواب) على هذا الترشيح.

وسبق حفل التنصيب مظاهرات مناهضة لبوتين السبت في عدة مناطق في روسيا، تلبية لدعوة المعارض نافالني الذي حرم من الترشيح بسبب قضية جنائية اتهم الكرملين بتلفيقها ضده.

وفرقت الشرطة المتظاهرين بالقوة في أغلب الأحيان، وأوقفت حوالي 1600 بينهم نافالني الذي أخلي سبيله بعد ساعات.

وكتب نافالني على تويتر بعد تسمية مدفيديف إن "كل شيء سيكون رهنا به: من كلفة النقل إلى راتبكم".

تجدر الإشارة إلى أن الدستور الروسي لا يتيح أكثر من ولايتين رئاسيتين متتاليتين إلا إذا أدخلت تعديلات عليه. ويقول الخبراء ان بوتين قد يستغل السنوات الست المقبلة لإعداد من يخلفه وإن كان تحفظ حتى الآن عن أي إشارة إلى الشخص المحتمل.