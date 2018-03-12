"عاقب مسلما".. رسائل مجهولة في بريطانيا!

فوجئ بريطانيون، في مناطق مختلفة، برسائل بريدية تتضمن منشورات تدعو إلى تنفيذ اعتداءات ضد مسلمين. ودعت المنشورات إلى يوم كراهية بحق المسلمين تحت عنوان "عاقب مسلما" في الثالث من نيسان/أبريل. واقترحت المنشورات مجموعة من الجرائم يمكن تنفيذها في حق مسلمين، من بينها الإساءة اللفظية، وخلع حجاب فتاة مسلمة، وإلقاء ماء حارق (الأسيد) في وجه مسلم، والضرب والتعذيب بالصعق الكهربائي، وذبح مسلم، بالإضافة إلى حرق أو تفجير مسجد. وتعد المنشورات بـ"مكافآت" على شكل نقاط ترتفع حسب نوع الجريمة. فالإساءة اللفظية تقابلها 10 نقاط، وضرب مسلم 100، وإحراق مسجد 1000 نقطة. ولم توضح الرسائل المقصود بـ"المكافآت".

وفتحت الشرطة البريطانية تحقيقات في عدد من المناطق التي وزعت فيها هذه المنشورات، مثل لندن وميدلاندس ويوركشاير. وتحمل المنشورات عبارات تحريضية من قبيل "لا تكونوا خرافا"، في محاولة لتشجيع ارتكاب الجرائم. وتظهر أيضا صورة لخنجر تلمح إلى مسلم ارتكب أعمالا إرهابية في بريطانيا والولايات المتحدة. وعبرت منظمات مناهضة للعنصرية عن رعبها من المنشورات، وحثت كل من تلقى تهديدا بإبلاغ الشرطة عنه.