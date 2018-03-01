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الأمير وليام إلى الشرق الأوسط هذا الصيف

الأمير وليام

أعلن القصر الملكي البريطاني الخميس أن الأمير وليام، الثاني في ترتيب العرش البريطاني، سيزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية والأردن هذا الصيف.

وأوضح قصر كينسنغتون على تويتر أن "هذه الزيارة تتم بطلب من حكومة جلالة الملكة" إليزابيث، فيما أكد وزير الدولة البريطاني المكلف شؤون الشرق الأوسط الستير بورت أنها تشكل "فرصة مهمة وفريدة لتشجيع العلاقات الدبلوماسية والثقافية في المنطقة".

وقد رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالزيارة المرتقبة، وأضاف في بيان أنها "تاريخية والأولى من نوعها".

ورحبت الرئاسة الفلسطينية بدورها بالزيارة المرتقبة ووصفتها بـ"الهامة"، وقالت في بيان إنها "تشكل فرصة للاطلاع على أوضاع الشعب الفلسطيني، وتعزيز التعاون والشراكة بين البلدين والشعبين الصديقين".

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