دراسة: ضغوط العمل تزيد مخاطر الإصابة بالسكري

كشفت نتائج دراسة حديثة أجريت على مئات الأشخاص أن احتمالات الإصابة بمرض السكري تزيد لدى الأفراد الذين يتعرضون لضغوط في العمل مقارنة بالآخرين الذين لا يتعرضون لها.

وقام باحثون بجامعة شينجيانغ في الصين بتحليل بيانات 3730 عاملا في مجال البترول. ولم يكن أي منهم مصابا في بداية الدراسة بالسكري، لكن بعد 12 عاما من المتابعة، زاد احتمال الإصابة بالسكري لمن أدوا مهمات تنطوي على ضغوط متزايدة بنسبة 57 في المئة.

وزاد احتمال الإصابة بالمرض خلال نفس الفترة إلى 68 في المئة بالنسبة إلى العمال الذين عانوا من مشاكل في التكيف ومنها قلة الدعم الاجتماعي من الأصدقاء والأسرة أو قلة الوقت الذي يقضونه في الأنشطة الترفيهية.

ووجدت الدراسة أن من أكبر العوامل المسببة لخطر الإصابة بالسكري الشعور بزيادة مهام العمل أو عدم الوضوح بشأن التوقعات أو مسؤوليات العمل وضغوط العمل البدني.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن واحدا تقريبا من بين كل 10 بالغين على مستوى العالم أصيبوا بمرض السكري في عام 2014 وإن المرض سيصبح سابع أكبر مسبب للوفاة بحلول 2030.