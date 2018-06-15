البرتغال تتعادل مع إسبانيا بثلاثية رونالدو

سجل نجم منتخب البرتغال و ريال مدريد كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف في مرمى المنتخب الإسباني ليمنح فريقه التعادل بنتيجة ثلاثة أهداف لكل منهما في المباراة الثانية للمجموعة الثانية من نهائيات كأس العالم 2018.

وكان دييغو كوستا سجل هدفين لإسبانيا في الدقيقتين 25 و55. فيما سجل هدف إسبانيا الثالث ناتشو فرنانديز في الدقيقة 58 من تسديدة صاروخية لا ترد.

الهدف الأول لرونالدو جاء في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء، وأحرز هدفه الثاني من تسديدة متوسطة خدعت حارس المنتخب الإسباني في الدقيقة الأخيرة من نصف المباراة الأول. وبينما كانت إسبانيا تتقدم بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجل رونالدو هدف التعادل لبلاده من ضربة حرة متقنة في الدقيقة 88.

وباتت إيران تتصدر ترتيب المجموعة الثانية بثلاث نقاط من فوزها على المغرب بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة.