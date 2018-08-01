ترامب: أشعر أن إيران ستتحدث معنا قريبا

قال الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء إنه يشعر أن إيران "ستتحدث معنا في وقت قريب جدا"، وذلك خلال جولة في ولاية فلوريدا.

وانتقد ترامب أيضا الاتفاق النووي مع إيران ووصفه بأنه "اتفاق سيء ومن جانب واحد".

وكان ترامب قد أعلن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران وقرر إعادة فرض عقوبات عليها.

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وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير مايك بومبيو يؤيد تصريح الرئيس دونالد ترامب بأنه يرغب بالجلوس إلى مائدة التفاوض مع مسؤولين إيرانيين.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت في حديثها للصحافيين أن الوزير بومبيو كان قد أعلن من قبل أن الرئيس ترامب يريد الجلوس مع قادة دوليين لحل المشاكل، بمن فيهم مسؤولون إيرانيون.

وأضافت ناورت أن واشنطن ترغب برؤية تغير في سلوك إيران ولكن "المهم هو أننا سنكون مستعدين للجلوس معهم وإجراء تلك المحادثات".

وكان ترامب قد قال سابقا إنه مستعد للقاء القادة الإيرانيين "من دون شروط مسبقة" و"في أي وقت يريدون"، وذلك بعد أسبوع من ارتفاع منسوب التوتر بين واشنطن وطهران.