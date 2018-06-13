بومبيو يجري محادثات في كوريا الجنوبية

يجري وزير الخارجية الأميركي الأربعاء محادثات في كوريا الجنوبية تتناول نتائج قمة سنغافورة التاريخية التي جمعت بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الثلاثاء.

وتوجه بومبيو إلى سول في زيارة كانت محددة قبل القمة، ويرتقب أن يعقد اجتماعات مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني.

وفيما كانت الزيارة مقررة منذ فترة، إلا أنها تأتي بعيد إعلان الرئيس ترامب اعتزامه وقف المناورات العسكرية السنوية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، إلى جانب رغبته في سحب القوات الأميركية المنتشرة بشكل دائم هناك وقوامها 28 ألفا و500 عسكري.

وسيعقد الوزير الأميركي اجتماعا مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن صباح الخميس، حسب مكتب الأخير، ثم يتوجه في اليوم ذاته إلى الصين لاطلاع المسؤولين في بكين على تفاصيل قمة سنغافورة.