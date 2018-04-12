هذا ما سيقوله بومبيو بشأن روسيا وإيران وكوريا الشمالية

تشير تصريحات سوف يدلي بها المرشح لتولي وزارة الخارجية الأميركية مايك بومبيو أمام مجلس الشيوخ يوم الخميس إلى أنه سيتخذ نهجا متشددا إزاء روسيا في حال صادق المجلس على تعيينه.

وبحسب مقتطفات من كلمته حصلت عليها وكالة أسوشييتد برس، فإن بومبيو سيؤكد أن سنوات من الدبلوماسية الناعمة إزاء موسكو قد ولت.

وعلى الرغم من أنه سيشير إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتبر روسيا "خطرا" على الولايات المتحدة، وأنه (بومبيو) سوف يفرض عليها عقوبات بسبب سلوكها العدواني، إلا انه سيؤكد أيضا أهمية استمرار الجهود الدبلوماسية معها.

وسيؤكد أمام لجنة العلاقات الخارجية في المجلس أيضا أهمية القيادة الأميركية في العالم في مجال تعزيز الديموقراطية وحقوق الإنسان.

وسوف يبلغ أعضاء المجلس أن إدارة الرئيس ترامب لن تكرر "أخطاء" الماضي فيما يتعلق بالمحادثات مع كوريا الشمالية. وسوف يقول في هذا الشأن: "الرئيس ترامب ليس شخصا يلعب ألعابا على طاولة المفاوضات، ولن أكون كذلك".

وسيتعهد أيضا بالعمل مع حلفاء الولايات المتحدة لمحاولة "إصلاح" الملف النووي الإيراني.

وقال شخص مقرب من بومبيو إنه منذ أن تم ترشيحه الشهر الماضي لتولي هذا المنصب، أمضى المرشح للمنصب الكثير من وقته في وزارة الخارجية لقراءة الكتب. وأخضع نفسه لجلسات تحاكي جلسات استماع واجتماعات تمهيدية حول قضايا أساسية مثل إيران وسورية وكوريا الشمالية.

وأوضح أنه تحدث أيضا مع جميع وزراء الخارجية السابقين، ومن بينهم هيلاري كلينتون، التي كان قد انتقدها بسبب الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي 2012.

وستخصص الجلسة الخميس لمعرفة ملامح سياسته الخارجية التي ينوي تطبيقها لو وافق مجلس الشيوخ على تعيينه. وكان ترامب قد رشحه في 13 آذار/مارس الماضي.