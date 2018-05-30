بومبيو يدعو روسيا لتغيير سلوكها

دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو روسيا إلى تغيير سلوكها، وذلك في أول اتصال هاتفي لبومبيو بنظيره الروسي سيرغي لافروف منذ تولي الأول منصبه.

وناقس الوزيران في الاتصال يوم الأربعاء القضايا الثنائية وملفي أوكرانيا وسورية، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأميركية.

وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة وعلى الرغم من سعيها "إلى تحسين علاقتها مع روسيا، إلا أن تحقيق ذلك يتطلب من روسيا أن تثبت أنها على استعداد لاتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة مخاوفنا، بما في ذلك التدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة".

وأجرى بومبيو اتصالا آخر بنظيره الفرسي جان إيف لودريان، ناقشا فيه "الخطوات المقبلة لمواجهة أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

وناقش بومبو ولودريان أيضا "كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يعمل بشكل أفضل لدعم الاستقرار في ليبيا".

المصدر: وزارة الخارجية الأميركية