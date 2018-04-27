بعد تعيينه بساعات.. بومبيو يبدأ أولى جولاته الخارجية

استهل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة أولى رحلاته الخارجية بعد ساعات من أدائه اليمين، بزيارة لحلف شمال الأطلسي الناتو الجمعة.

ووصل بومبيو إلى بروكسل حيث يلتقي وزراء خارجية دول الناتو للإعداد لقمة الزعماء المقررة في تموز/يوليو.

وقال بومبيو للأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ: "العمل الذي يتم القيام به هنا اليوم لا يقدر بثمن وأهدافنا مهمة وتعني هذه المهمة الكثير للولايات المتحدة".

وقال ستولتنبرغ إن حضور بومبيو الاجتماع بعد وقت قصير من توليه زمام الأمور في وزارة الخارجية كان "تعبيرا عظيما عن أهمية التحالف والأهمية التي نعلقها على الحلف".

ويعقد بومبيو محادثات منفصلة مع وزيري خارجية إيطاليا وتركيا.

وبعد بروكسل، يزور بومبيو السعودية وإسرائيل والأردن، حيث سيكون الاتفاق النووي الإيراني والنزاع في سورية أبرز بنود أجندته.