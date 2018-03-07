الفريق الأوفر حظا للفوز بكأس العالم

يترقب العالم بشغف انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا التي تستمر من 14 حزيران/يونيو إلى 15 تموز/يوليو 2018.

وتشارك في البطولة أربعة منتخبات عربية هي السعودية ومصر وتونس والمغرب.

وأوقعت القرعة منتخبي مصر والسعودية معا في المجموعة الأولى التي تضم أيضا الأوروغواي وروسيا، أما المنتخب المغربي فوقع في "مجموعة الموت" التي تضم إسبانيا بطلة العالم 2010 والبرتغال بطلة أوروبا، إلى جانب منتخب إيران. وستواجه تونس بلجيكا وبنما وانكلترا.

وفي ما يلي مجموعات نهائيات كأس العالم:

المجموعة الأولى: روسيا والسعودية ومصر والأوروغواي. المجموعة الثانية: البرتغال وإسبانيا والمغرب وإيران. الثالثة: فرنسا وأستراليا وبيرو والدنمارك. الرابعة: الأرجنتين وأيسلندا وكرواتيا ونيجيريا. الخامسة: البرازيل وسويسرا وكوستاريكا وصربيا. المجموعة السادسة: ألمانيا (حاملة اللقب) والمكسيك والسويد وكوريا الجنوبية. السابعة: بلجيكا وبنما وتونس وإنكلترا. المجموعة الثامنة: بولندا والسنغال وكولومبيا واليابان.

فما هو الفريق الذي تتوقع فوزه بهذا المونديال الكروي؟ شارك في الاستطلاع: