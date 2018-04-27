القمة التاريخية لزعيمي الكوريتين بالصور

لقطات مهمة تخللت لقاء الزعيمين الكوريين، وسجلتها العدسات كلحظات تاريخية.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد عقدا قمة تاريخية الجمعة بعد مصافحة عند خط الحدود العسكرية الفاصلة بين الكوريتين.

وخطا الزعيمان بشكل وجيز إلى الشمال قبل أن يتوجها سيرا على الأقدام إلى "بيت السلام" وهو بناء من الزجاج والإسمنت في القسم الجنوبي من بلدة بانمونجوم حيث جرى توقيع الهدنة بين البلدين قبل 65 عاما.

وزرعا شجرة صنوبر:

ثم سارا معا:

وتعانقا:

امرأة تشاهد القمة عبر شاشة تلفزيون في محطة قطار بالعاصمة صول:

هذا الرجل تابع القمة عبر شاشة أخرى:

بانمونجوم استقبلت حفل عشاء رسمي، وفي الصورة زوجة الرئيس الكوري الجنوبي كيم جونغ سوك تستقبل ري سول جو، زوجة كيم:

بوذيون خرجوا في صول للصلاة من أجل نجاح القمة:

الأربعة يتبادلون الأنخاب:

"بيت السلام" تزين خلال حفل وداع أقيم في نهاية القمة التاريخية:

كيم يتحدث خلال الحفل، بحضور مون وكبار المسؤولين:

الزوجتان تتعانقان خلال الوداع:

وكيم يغادر ويلوح بيده: