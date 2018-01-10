Accessibility links

logo-print
بحث
من أميركا

بالصور والفيديو.. جنوب كاليفورنيا يغرق في الوحول

منقذون يحاولون إجلاء السكان المحليين في مقاطعة سانتا باربرا

بعد أسابيع من تعرض مقاطعة سانتا باربرا لحرائق غابات حولت أجزاء واسعة منها إلى رماد، تسببت الأمطار الغزيرة في أنهار من الوحول والأنقاض.

وأودت الانهيارات الطينية بحياة 15 شخصا، ولا تزال فرق الإنقاذ تواصل البحث عن نحو 24 مفقودا، بعدما انحسرت الأمطار التي بدأت بالهطول الثلاثاء.

وتسببت الحالة الجوية السيئة في إصدار السلطات أوامر إجلاء لآلاف السكان في المقاطعة الواقعة في جنوب كاليفورنيا، بسبب خطر الانهيارات الطينية.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو حجم الدمار الذي أصاب المنطقة.

رجل إنقاذ يحمل امرأة بعد إنقاذها من منزل انهار جراء الانهيارات الطينية
رجل إنقاذ يحمل امرأة بعد إنقاذها من منزل انهار جراء الانهيارات الطينية

منزل غارق في الأوحال بحي مونتيسيتو، أحد أكثر المناطق المتضررة
منزل غارق في الأوحال بحي مونتيسيتو، أحد أكثر المناطق المتضررة

أحد كلاب قوات مكافحة الحرائق في سانتا باربرا يبحث عن ضحايا في منزل مدمر
أحد كلاب قوات مكافحة الحرائق في سانتا باربرا يبحث عن ضحايا في منزل مدمر

منقذون يحاولون إجلاء السكان المحليين في مقاطعة سانتا باربرا
منقذون يحاولون إجلاء السكان المحليين في مقاطعة سانتا باربرا

صنبور حريق شبه غارق في الوحل جراء الأمطار في مقاطعة سانتا باربرا في كاليفورنيا
صنبور حريق شبه غارق في الوحل جراء الأمطار في مقاطعة سانتا باربرا في كاليفورنيا

رجل يتنقل بدراجته وسط منطقة شهدت انهيارات طينية في سانتا باربرا
رجل يتنقل بدراجته وسط منطقة شهدت انهيارات طينية في سانتا باربرا

الأمطار الغزيرة تسببت بانهيارات طينية في التلال المحيطة وأسقطت هذه الصخرة في مونتيسيتو
الأمطار الغزيرة تسببت بانهيارات طينية في التلال المحيطة وأسقطت هذه الصخرة في مونتيسيتو

Back to top
XS
SM
MD
LG