وفاة عملاق الأدب الأميركي فيليب روث

توفي الكاتب الأميركي المعروف فيليب روث عن عمر ناهز 85 عاما في مستشفى بنيويورك مساء الثلاثاء.

وقال وكيله الأدبي أندرو ويلي أن روث توفي متأثرا بإصابته بفشل القلب الاحتقاني.

وألف روث أكثر من 30 كتابا، بينها مذكرات عام 1991 تحمل اسم (باتريموني)، والتي تناولت علاقته المعقدة بوالده ونال عنها جائزة دائرة نقاد الكتب الوطنية.

وفي سنواته الأخيرة، تحول روث إلى أزمات منتصف العمر الوجودية والجنسية من دون أن يتخلى عن التزامه باستعراض أسرار النفس، مثل الخزي والإحراج، ولكن عادة ما خرج ذلك مصحوبا بجرعة كبيرة من الدعابة.

وبعد 50 عاما من الكتابة، قرر روث أن روايته (نيميسيز)، التي ألفها عام 2010 وتحكي قصة عن تفشي شلل الأطفال في حي نيوارك الذي نشأ فيه بنيوجيرزي، ستكون الأخيرة له.