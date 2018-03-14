سروة عبد الواحد: اتهموني بالإساءة للبيشمركة لتغطية فشلهم

قالت النائبة عن كتلة التغيير الكردية سروة عبد الواحد إن سلطات حكومة كردستان تحاول "تغطية فشلها" تعقيبا على صدور أمر قضائي بالقبض عليها بتهمة "تحقير دور (قوات) البيشمركة وعوائل الشهداء".

وأوضحت النائبة في تصريحات لـ "قناة الحرة" أنها تحترم "البيشمركة ونضال قوات البيشمركة"، مشيرة إلى أن دوافع صدور أمر بالقبض عليها هو حديثها عن فساد "العائلة الحاكمة في أربيل".

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ووجهت الاتهامات إلى النائبة على خلفية تصريحات لها قبل أكثر من عام قالت فيها إن عددا من ذوي مقاتلي قوات البيشمركة يعانون أوضاعا اقتصادية صعبة نتيجة عدم حصولهم على الرواتب المخصصة لهم من قبل حكومة إقليم كردستان، وإن بعض نسائهم لجأن "لبيع أجسادهن".