البنتاغون: روسيا تحاول صرف الأنظار عن إخفاقاتها في سورية

قالت وزارة الدفاع الأميركية إن حديث مسؤول أمني روسي عن وجود 20 قاعدة عسكرية أميركية في سورية، هو محاولة واضحة من روسيا لصرف الأنظار عن عدم قدرتها على تنفيذ وقف إطلاق النار الفوري الذي أقره مجلس الأمن الدولي السبت الماضي.

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون لشؤون الشرق الأوسط إيريك باهون إن البنتاغون ما زال يرصد تقارير تفيد باستمرار العنف الوحشي الذي يمارسه النظام السوري، ولا سيما في الغوطة الشرقية.

وتابع أن من الواضح أن روسيا فشلت في الوفاء بالتزامها عبر الامتثال للنظام، داعيا إياها إلى ممارسة ضغوط على دمشق وإرغامها على وقف الهجمات ضد المدنيين، والسماح بدخول المساعدات إلى سكان الغوطة الشرقية.

وتأتي تصريحات المسؤول الأميركي فيما واصلت قوات النظام قصف بلدات الغوطة الشرقية، رغم هدنة "إنسانية" روسية لم تؤد إلى إجلاء مدنيين أو دخول مساعدات إلى المنطقة.