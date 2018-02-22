البنتاغون ينفي وقف الدعم عن البيشمركة

دحضت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الخميس تقارير إعلامية تتحدث عن وقف الدعم الذي تقدمه لقوات البيشمركة، وأكدت أنها لم تغير سياستها الخاصة برصد أموال للقوات العراقية الكردية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون لشؤون القيادة الوسطى الأميركية (سـانتكوم) إيريك باهون إن الوزارة ما زالت توفر أموالا للبيشمركة تشمل دفع رواتب لأفرادها المسلحة وتمويل برامج تدريبها، وذلك بموافقة حكومة بغداد.

وأوضح باهون في تصريحات لـ"الحرة" أن كل ما تغير هو خفض المبالغ المخصصة للقوات العراقية والكردية من 365 مليون دولار في موازنة السنة الحالية إلى 290 مليون دولار في موازنة السنة المقبلة، مشيرا إلى أن ذلك يعود لانتهاء جزء كبير من العمليات الحربية ضد داعش.

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وعلمت "الحرة" أن البنتاغون يدفع رواتب إلى قوات البيشمركة منذ عام 2004، وأن عدد الذين يتقاضون رواتب يفوق الـ30 ألف عنصر.

وتأتي تصريحات باهون على أثر ورود تقارير إعلامية في المنطقة تزعم أن البنتاغون أوقف رصد الأموال إلى قوات البيشمركة التابعة لإقليم كردستان العراق.

المصدر: الحرة