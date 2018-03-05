البنتاغون يحذر من جماعات مدعومة من داعش وإيران في أميركا اللاتينية

قال قائد القيادة الجنوبية الأميركية (ساوثكوم) كورت تيد إن تهديد شبكات تهريب المخدرات والأسلحة التي تنطلق من أميركا اللاتينية تشكل خطرا حقيقيا خاصة تلك التي تتأثر بتنظيمات إرهابية مدعومة من جماعات مثل داعش، أو دول مثل إيران والصين وروسيا.

وأضاف تيد في مؤتمر صحافي في البنتاغون، أن التعاون جار مع القيادة العسكرية في المكسيك لمواجهة تفشي آفة المواد أفيونية المفعول والكوكايين، والتي دخل منها آلاف الأطنان إلى داخل الأراضي الأميركية.

وأشار القائد العسكري الأميركي إلى أن تدفق التمويل من مجموعات إرهابية خارجية إلى شبكات تجار المخدرات والأسلحة هو مسألة خطيرة، وأن البنتاغون يتعاون مع وزارة الخزانة الأميركية لمواجهة هذا الأمر على امتداد دول أميركا اللاتينية.

وتابع أن مقاتلين يقدر عددهم بنحو 100 عنصر ينتمون إلى دول أميركية لاتينية انضموا إلى القتال في صفوف "داعش"، وهم موضوع مراقبة ورصد بالتعاون مع الدول التي ينتمون اليها.

وتتعاون دول مثل كولومبيا وتشيلي والبرازيل والأرجنتين مع الولايات المتحدة في هذا الشأن، حسب تيد.