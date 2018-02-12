'الأكبر في التاريخ'.. البنتاغون يكشف مقترح ميزانيته

كشفت وزارة الدفاع الأميركية عن اقتراح ميزانية الأمن القومي لعام 2019، والذي يطلب رصد مبلغ قدره 716 مليار دولار أميركي.

وفي حال إقرارها ستكون هذه الميزانية الأكبر في التاريخ، حسب وسائل إعلام أميركية.

وينص المقترح على رصد 686 مليار دولار لإنفاق وزارة الدفاع، من بينها 89 مليارا للعمليات في أفغانستان ومكافحة تنظيم داعش.

ويتضمن المقترح أيضا 30 مليار دولار لتمويل عمليات طوارئ خارجية، ضمن استراتيجية الأمن القومي التي أعلن عنها الشهر الماضي.

ويركز اقتراح الميزانية الذي يجب على الكونغرس إقراره قبل الثلاثين من أيلول/سبتمبر، على تفعيل قدرات أسلحة الجو والبحر والمشاة لمواجهة تحديات خطر تسلح الجيوش النظامية مثل الصين وروسيا والتصدي لمخاطر المجموعات الإرهابية في العالم.

وقال وكيل وزارة الدفاع للشؤون المالية ديفيد نوركيست في مؤتمر صحافي مشترك في البنتاغون مع مدير التموين والتجهيز في رئاسة الأركان الجنرال أنطوني ليراردي، إن الأموال المطلوب رصدها لقيادات القوات المسلحة كافة تهدف إلى المحافظة على الجهوزية بما يخدم مصالح الأمن القومي الاميركي.

وأضاف نوركيست أن على الولايات المتحدة أن تبقى قادرة ومتمكنة من الدفاع عن أراضيها والإبقاء على تفوقها في حماية الأمن والنظام العالميين.