قلق أميركي من اعتقال ناشطين مصريين

أعرب نائب الرئيس مايك بنس في مكالمة هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس عن مخاوفه إزاء اعتقال ناشطين في مصر.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن بنس أعلن دعمه لقرار السيسي إطلاق سراح أكثر من 300 مسجونا، من بينهم الأميركي أحمد عطوي، لكنه أثار أيضا المخاوف من اعتقال "ناشطين سلميين".

وقال البيت الأبيض إن بنس تحدث مع السيسي "لتعزيز الشراكة القوية بين الولايات المتحدة ومصر"

وأكد الجانبان خلال المكالمة أيضا الحاجة إلى معالجة الوضع الإنساني في غزة.

وكان بنس قد أجرى مباحثات مع السيسي في القاهرة في كانون الثاني/يناير الماضي أشاد خلالها بـ"الشراكة الاستراتيجية القوية" بين البلدين وقال إن العلاقات بينهما "لم تكن أقوى مما هي عليه الآن".

وألقت السلطات المصرية القبض على عدد من الناشطين مؤخرا من بينهم المدون البارز وائل عباس، والقيادي بـ"الاشتراكيون الثوريون" هيثم محمدين، والناشط شادي الغزالي حرب، والمدون الساخر شادي أبو زيد، والناشطة بحركة "6 أبريل" أمل فتحي.