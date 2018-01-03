بنس: أمامنا الكثير لنفعله إذا استمرت التظاهرات الإيرانية

قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الأربعاء إن أمام بلاده "الكثير لتفعله من أجل شعب إيران إذا استمر في الوقوف من أجل حريته ومن أجل التغيير"، تعقيبا على الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ الأسبوع الماضي.

وأوضح بنس في حوار مع إذاعة "صوت أميركا" أن بلاده ستستمر في دعم المتظاهرين الإيرانيين".

وأعرب نائب الرئيس عن رغبته في أن يفهم "شعب إيران الشاب والمتعلم أن الولايات المتحدة" حليفه الطبيعي.

وقتل 21 شخصا بينهم 16 متظاهرا منذ أن انطلقت الاحتجاجات في 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي في مشهد، ثاني أكبر مدن إيران، قبل أن تنتشر سريعا وتمتد إلى جميع أنحاء البلاد.

ويحتج المتظاهرون على سوء الأحوال الاقتصادية وسياسات حكومة الرئيس حسن روحاني في الداخل والخارج.