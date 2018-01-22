بنس: سننقل السفارة الأميركية إلى القدس بنهاية 2019

تعهد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس بافتتاح السفارة الأميركية في القدس قبل نهاية العام المقبل 2019.

و قال بنس في كلمته أمام الكنيست الإسرائيلية الإثنين، إن الرئيس دونالد ترامب "صنع التاريخ" وصحح خطأ استمر سبعين عاماً باعترافه بالقدس عاصمةً لإسرائيل.

وحث بنس المسؤولين الفلسطينيين على العودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل، وقال إن الولايات المتحدة تدعم اتفاقا في إطار حل الدولتين .

وكان الرئيس دونالد ترامب قرر في السادس من كانون الأول/ ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إلى المدينة المقدسة.

وتطرق بنس خلال كلمته إلى الملف النووي الإيراني، مؤكداً أن واشنطن لن تصادق على الاتفاق النووي مع طهران، و أنها تعمل على فرض مزيد من القيود عليه.

و أضاف أن الولايات المتحدة "لن تسمح أبداً لإيران بحيازة سلاح نووي".

و شدد بنس على أن الولايات المتحدة تعمل على "هزيمة الإرهاب و تسعى لإعادة التنوع الديني في الشرق الأوسط".

وكانت الجلسة شهدت احتجاجات للنواب العرب، سبقت كلمة بنس، ما دفع رئاسة الكنيست إلى طرد المحتجين.