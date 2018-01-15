بيليه: البرازيل مرشحة للفوز بكأس العالم

اعتبر أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه أن منتخب بلاده مرشح لإحراز لقب كأس العالم في روسيا 2018، بعد أربعة أعوام من خروجه المذل من نصف نهائي المونديال على أرضه.

وقال بيليه الاثنين في حفل افتتاح بطولة ريو دي جانيرو: "الذين يؤمنون بالبرازيل يرشحون البرازيل. لدينا الوسائل للفوز بالكأس".

وتوج بيليه مع منتخب البرازيل بلقب كأس العالم ثلاث مرات أعوام 1958 و1962 و1970، وهو يعاني من مشاكل صحية منذ فترة.

وتابع البرازيلي الملقب بالملك "في كأس العالم الاخيرة كان لدينا أفضل اللاعبين، لكن الفريق لم يكن منظما بشكل جيد. الآن نجح تيتي (المدرب) بتنظيمه ولدينا فريق يمنحك الثقة".

ومنيت البرازيل بخسارة مذلة أمام ألمانيا 1-7 على أرضها في نصف نهائي مونديال 2014، ثم خسرت أمام هولندا صفر-3 في مباراة تحديد المركز الثالث. وكان نجمها نيمار أصيب في ظهره في ربع النهائي أمام كولومبيا وغاب عن الملاعب نحو أربعة أشهر.