باركنسون.. طبيب عربي متقدم في أبحاث علاجه

يصادف تاريخ 11 نيسان/إبريل اليوم العالمي لمرض باركنسون، الذي يصيب الجهاز العصبي.

مرض باركنسون (الشلل الرعاشي) هو اضطراب عصبي يؤثر على الحركة والسيطرة على العضلات والتوازن، بالإضافة إلى عدد من الوظائف الأخرى، وهو نوع من حالات "اضطراب النظم الحركية".

تشير التقديرات العلمية إلى وجود 7 إلى 10 ملايين مصاب بالمرض حول العالم، وتنفق الولايات المتحدة الأميركية وحدها 25 مليار دولار سنويا على علاجه.

سمي المرض بهذا الاسم نسبة إلى الطبيب الإنجليزي جيمس باركنسون، الذي اكتشفه في القرن التاسع عشر.

أنواع المرض

هناك ثلاثة أنواع من مرض "باركنسون"، مصنفة حسب عمر المريض في بداية الإصابة، كالتالي:

مرض باركنسون للبالغين:

هو أكثر الأنواع شيوعا، تبدأ الإصابة به في عمر متوسطه 60 عاما. وترتفع الإصابة به بشكل ملحوظ مع التقدم في العمر نحو السبعينيات والثمانينيات.

مرض باركنسون للشباب:

يبدأ متوسط عمر الإصابة به بين 21-40 عاما. ورغم ارتفاع نسبة الإصابة به في اليابان بما يقارب 40 في المئة من الحالات المشخصة بمرض باركنسون، فهو غير شائع في بلدان أخرى، كالولايات المتحدة الأميركية. وتشير التقديرات إلى وقوع 5-10 في المئة من إصابات باركنسون ضمن هذه الفئة العمرية.

مرض باركنسون للصغار:

يتم تصنيف الحالة المرضية ضمن هذه الفئة لدى الإصابة بباركنسون في عمر مبكر، دون 21 عاما. وتعتبر فرص وقوعه نادرة لدى هذه الفئة العمرية.

أسباب الإصابة

تنتج الإصابة بمرض "باركنسون" عن نقص ناقلات الدوبامين العصبية، ما يؤدي إلى اضطرابات في الحركة. إذ يعمل الدوبامين كوسيلة نقل بين منطقتي الدماغ المتمثلة بالمادة السوداء والجسم المخطط، وذلك لتأمين السلاسة والسيطرة في الحركة.

ويتسبب نقص الدوبامين بمعظم أعراض الحركة المرتبطة بمرض "باركنسون"، وتزداد اضطرابات الحركة كلما قلت نسبة الدوبامين.

الأعراض

الأعراض المبكرة للمرض تشمل تصلب وارتجاف واحدة من اليدين أو كليهما، ويظهر ارتعاش اليدين بشكل واضح خلال وضع الراحة، وتتناقص عندما يتحرك الشخص بشكل إرادي، كأن يلتقط شيئا عن الأرض.

وفي بعض الحالات يواجه المريض بطئا في الحركة، وفقدانا في الوزن.

وفي مراحل متأخرة، يؤثر المرض على اللسان والحنجرة، وينعكس ذلك في تراجع القدرة على الكلام بوضوح، كما يواجه المصاب صعوبات في المضغ والبلع.

العلاج

حتى اليوم، لا يوجد علاج فعال لمرض "باركنسون". لذا يسعى الأطباء خلال فترة العلاج إلى السيطرة على المرض والحد من تطوره، وذلك من خلال زيادة نسب الدوبامين في الدماغ.

اختراق علمي عربي!

ورغم ذلك، تمكن فريق بحث علمي عربي يقوده البروفيسور الليبي عمر المختار الأجنف من تحقيق اختراق في عالم "باركنسون" في 2013، يتمثل بطريقة حديثة وفعالة تمكن من اكتشاف الإصابة بشكل مبكر.

ستوفر هذه الطريقة للأطباء إمكانية تشخيص الإصابة بالمرض وتحديد أسبابه بواسطة أجهزة تصوير الأشعة المتوفرة في المراكز الطبية.

وحقق البروفيسور اختراقا آخر بتمكنه من تطوير أجسام مضادة قادرة على التعرف على المكونات المرضية للإصابة، ما يزيد احتمالات العثور على عقار طبي جديد قد يعالج المرض.