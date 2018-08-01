فتيات فلسطينيات يحاربن الحرائق بتطبيق هاتفي

للعام التاسع على التوالي، تنظم الولايات المتحدة مسابقة لتشجيع الفتيات على تعلم التكنولوجيا من أجل حل المشكلات.

مسابقة Technovation تستقطب الفتيات من جميع أنحاء العالم كل عام لإيجاد حلول لمشكلات من العالم الواقعي.

تقول الصفحة التعريفية للمسابقة إنها تقدم للفتيات فرصة لتعلم المهارات التي هن بحاجة إليها للعمل رائدات أعمال وتولى مناصب قيادية.

كل عام تتم دعوة الفتيات إلى تحديد مشكلة في مجتمعهن وإيجاد حل لها.

تأهل للمرحلة النهائية في المسابقة هذا العام 12 فريقا من أصل ألفي فريق في مئة دولة.

وفي الأراضي الفلسطينية، تستعد أربع فلسطينيات هن تمارة عوايص وزبيدة الصدر وماسة حلاوة ووسن السيد، لتحقيق حلمهن بالسفر إلى أميركا للمشاركة في المسابقة بعد أن بلغن المرحلة النهائية.

الفتيات الأربع، وهن طالبات في المرحلة الثانوية بمدرسة كمال جنبلاط بالضفة الغربية، نجحن في تصميم تطبيق على الهاتف المحمول لإعداد المتدربين على مكافحة الحرائق اسمه (‭‭Be a firefighter‬‬).

التطبيق هو لعبة واقع افتراضي تقدم طريقة جديدة لتعليم اللاعبين كيفية تجنب الحرائق وكيفية إطفائها. وقالت الطالبة ماسة حلاوة "مشروعنا هو لعبة توعية". وينتقل المتسابق من مستوى إلى آخر في اللعبة (حتى الآن توجد أربع مراحل).

يمامة الشكعة، المشرفة على فريق الفتيات، غير قلقة من نتائج المسابقة الأميركية قالت: "بعد المسابقة سواء ربحنا أو ما ربحنا، ممكن أن نطور هذه اللعبة وتحقيق مردود مادي منها".

والدفاع المدني معجب بهذا التطبيق، لأنه يستطيع لعب دور في نشر التوعية أكثر من توزيع المنشورات.