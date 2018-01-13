مقتل صياد فلسطيني برصاص الجيش المصري

قتل صياد سمك فلسطيني برصاص الجيش المصري فجر السبت عندما كان قبالة سواحل رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وفق مصدر طبي وجمعية صيادي غزة التي طلبت فتح تحقيق.

وقال المصدر الطبي إن الصياد عبد الله رمضان زيدان (33 عاما) من سكان مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة توفي متأثراً بجروح أصيب بها فجرا.

وأكدت جمعية الصيادين في بيان أن زيدان "أصيب برصاصة في صدره بينما كان على متن مركب صيد في بحر رفح".

ولم توضح الجمعية ظروف الحادث لكنها نقلت عن صيادين كانوا في المنطقة نفسها قبالة منطقة رفح جنوب القطاع أن زيدان "أصيب ليل الجمعة السبت برصاص طراد تابع للجيش المصري المتواجد على الحدود المصرية الفلسطينية".

وندد نقيب الصيادين في القطاع نزار عياش في تصريح صحافي بالحادث، مؤكداً أن الصياد تعرض لإطلاق النار عندما كان يمارس مهنة الصيد جلباً للرزق لعائلته في الجانب الفلسطيني من الحدود البحرية".

واحتجاجا على مقتل الصياد، أعلنت جمعية الصيادين إضرابا وتعليق العمل لمدة يوم اعتبارا من صباح السبت وحتى مساء الأحد.