دراسة: لا علاقة للجينات بنجاح الحمية الغذائية

كشفت نتائج دراسة أميركية حديثة أن القدرة على فقدان الوزن ليست مرتبطة بالجينات أو مستوى الأنسولين في الجسم، وإنما بنوعية الطعام الذي يتناوله الإنسان.

وكان يعتقد أن العوامل الجينية ومستويات الأنسولين تؤدي إلى إنقاص بعض الأشخاص أوزانهم بشكل أسهل من غيرهم.

لكن الدراسة التي أجريت في جامعة ستانفورد على حوالي 600 شخص ممن يعانون من زيادة الوزن، وقد أجريت لهم تحاليل للأنسولين والجينات قبل أن يطلب منهم اتباع حمية غذائية تعتمد على خفض الكربوهيدرات أو الدهون لمدة 12 شهرا.

وبينت تحاليل الجينات وجود اختلافات فيما يتعلق بتعامل الجسم مع الكربوهيدرات أو الدهون، لكن مع انتهاء الاختبار، تبين أن أفراد العينة فقدوا بين خمسة وستة كيلوغرامات من أوزانهم بغض النظر عن الاختلافات الجينية أو مستويات الأنسولين أو نوع الحمية.

وتشير هذه النتائج إلى أن تناول الطعام الصحي هو المسؤول عن فقدان الوزن.

وقال الباحثون إن الأشخاص الذين اعتمدت حميتهم على تناول الخضروات وقللوا من الأطعمة المعالجة والمشروبات السكرية والدهون فقدوا وزنا أكثر.