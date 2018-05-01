ميزات جديدة على Outlook

أعلنت شركة مايكروسوفت عن ميزات جديدة في تطبيق البريد الإلكتروني Outlook، بعضها بدأت دخول الخدمة فعليا والبعض الآخر سيبدأ قريبا جدا.

وتحاول مايكروسوفت من خلال هذه التحديثات مواصلة تحسين تطبيق البريد الإلكتروني في Outlook لمساعدتها في التنافس مع شركات رائدة في هذا المجال مثل غوغل.

وستشمل الميزات الجديدة أنظمة التشغيل على أجهزة الكمبيوتر المكتبية وتطبيقات البريد الإلكتروني في الهواتف التي تعمل بنظامي Android وiOS.

وباتت الميزات الجديدة التي أعلنتها مايكروسوفت جاهزة الآن لمستخدمي ويندوز وماك، وستتوفر قريبا لأجهزة Android وiOS.

ما هي الميزات الجديدة؟

الفواتير

إذا كنت تستخدم Outlook فسترى الآن تذكيرا بدفع فواتيرك المستحقة القادمة، وتواريخ استحقاقها وإضافتها إلى التقويم الخاص بك أيضا. وستتلقى أيضا تذكيرا عبر البريد الإلكتروني قبل يومين من موعد الدفع.

اقتراح مكان الاجتماع

سيقترح Outlook الآن المواقع المحتملة لغرف الاجتماعات عند تحديدك لحدث أو اجتماع، وسيستند في هذا إلى غرف المؤتمرات التي استخدمتها مؤخرا.

وإذا كان لديك Outlook على جهاز iOS الخاص بك، فسوف يستخدم موقعك الحالي لتحديد المدة التي سيستغرقها الوصول إلى الاجتماع أو الحدث، ويقدم لك إشعارا عندما يحين وقت القيام بذلك.

وسيساعدك Outlook أيضا على تحديد الأشخاص الذين استجابوا لدعوات الاجتماع، ما يسهل ضمان عقده في وقت ومكان مناسبين للجميع.

مناطق زمنية متعددة

سيجد مستخدمو Windows وMac وويب سهولة في إدارة اجتماعات مع أشخاص في مناطق تستخدم توقيتات زمنية مختلفة، مع القدرة على رؤية تواريخ المغادرة والمناطق الزمنية المحلية بسرعة وسهولة.

ميزات تطرح قريبا

هناك أيضا بعض الميزات التي ستبدأ مايكروسوفت طرحها للمستخدمين قريبا، وتشمل القدرة على مزامنة مسودات المجلدات بحيث يمكنك البدء في كتابة بريد إلكتروني على جهاز واحد وإنهائه على جهاز آخر.

هذه الميزات الجديدة وأكثر من ذلك بكثير سوف تطرح خلال الشهر الجاري وحزيران/يونيو المقبل.