فيلمان عربيان ينافسان في الدورة الـ90 للأوسكار

تضمنت الترشيحات النهائية لجوائز الأوسكار لعام 2018 فيلمين عربيين سينافسان على جائزتين تعلنان في حفل بهوليوود في الرابع من مارس/آذار.

الفيلم اللبناني (قضية رقم 23) أو (The insult) للمخرج زياد دويري سينافس على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي، فيما يزاحم الفيلم السوري "آخر الرجال في حلب" للمخرج فراس فياض في فئة أفضل فيلم وثائقي.

وتصدر فيلم "The Shape of water" أو "شكل الماء" للمخرج غييرمو ديل تورو المنافسة في الدورة الـ 90 لجوائز الأوسكار بـ 13 ترشيحا.

وفي ما يلي قائمة الترشيحات في الفئات الرئيسية:

أفضل فيلم:

- Call Me By Your Name (نادني باسمك)

– Darkest hour (الساعة الأشد ظلمة)

- Dunkirk (دانكيرك)

- Get Out (أخرج)

- Lady Bird (ليدي بيرد)

- Phantom Thread (خيط السراب)

- The Post (ذا بوست)

- The Shape of Water (شكل الماء)

– Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (ثلاث لوحات إعلانية بالقرب من إيبينغ في ميزوري)

أفضل ممثل:

- تيموثي شالاميه عن فيلم (Call Me By Your Name)

- دانيال داي لويس عن فيلم (Phantom Thread)

- دانيال كالويا عن فيلم (Get Out)

- غاري أولدمان عن فيلم (Darkest Hour)

- دنزل واشنطن عن فيلم (Roman J. Israel, Esq)

أفضل ممثلة:

-سالي هوكينز عن فيلم (The Shape of Water)

- فرانسيس مكدورماند عن فيلم (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

- ميريل ستريب عن فيلم (The Post)

- مارغوت روبي عن فيلم (I, Tonya)

- سيرشا رونان عن فيلم (Lady Bird)

أفضل مخرج:

غييرمو ديل تورو عن فيلم (The Shape of Water)

– كريستوفر نولان عن فيلم (Dunkirk)

- جوردان بيل عن فيلم (Get out)

- غريتا غيرويغ عن فيلم (Lady Bird)

- بول توماس أندرسون عن فيلم (Phantom Thread)