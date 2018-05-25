'شديد للغاية'.. الإعصار مكونو يقترب من عمان

حذر خبراء أرصاد جوي الجمعة من أن إعصار "مكونو" سيكون "شديدا للغاية" عندما يضرب اليابسة في شبه الجزيرة العربية في نهاية هذا الأسبوع بعد أن ضرب جزيرة سقطرى اليمنية في وقت سابق.

وفقد نحو 17 شخصا في الجزيرة اليمنية، بينما يعتقد مسؤول محلي أنهم قتلوا.

ومن المتوقع أن يضرب الإعصار اليابسة في وقت مبكر السبت قرب صلالة، ثالث أكبر مدينة في سلطنة عمان، حيث يقطن نحو 200 ألف شخص بالقرب من الحدود اليمنية.

وسرعان ما تدهورت الأوضاع في صلالة صباح الجمعة، وبدأت الرياح والأمطار في التصاعد.

وفتحت السلطات المحلية المدارس الحكومية لإيواء الأشخاص الذين من المتوقع أن تتضرر منازلهم جراء وصول الإعصار.

ونشرت الشرطة العمانية مقطع فيديو يظهر استعدادات السلطنة للإعصار.​

ومددت هيئة الطيران المدني العماني إغلاق مطار صلالة الدولي لمدة 24 ساعة إضافية بسبب تأثير الإعصار.

واجتاحت موجات مد قوية الشواطئ السياحية الفارغة. وفر العديد من المصطافين من العاصفة مساء الخميس قبل إغلاق المطار.