مسقط والدوحة توقعان مذكرة للتعاون التجاري

وقعت سلطنة عمان وقطر الأحد مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري بينما، في وقت تواجه فيه الدوحة مقاطعة تجارية من قبل السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر.

وتتعلق المذكرة بمجالات الإنتاج الغذائي والتسويق والاستثمار المشترك وتصدير المنتجات العمانية إلى قطر.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن المذكرة التي جرى توقيعها في ديوان عام وزارة الزراعة والثروة السمكية في مسقط خلال جلسة مباحثات رسمية عمانية-قطرية، تخللها بحث التعاون في مجال "الأمن الغذائي".

ووقع البلدان على الاتفاقية في وقت توشك الأزمة الدبلوماسية في الخليج على دخول شهرها الثامن.

وفي الخامس من حزيران/يونيو الماضي قطعت السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر واتخذت بحقها عقوبات اقتصادية بعد اتهامها بدعم مجموعات إسلامية متطرفة، وهي اتهامات ترفضها الدوحة.