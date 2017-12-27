ميلانيا ترامب ستقطع جزءا من 'أقدم' شجرة في البيت الأبيض

قررت السيدة الأولى ميلانيا ترامب قطع "جزء كبير" من "أقدم" شجرة في محيط البيت الأبيض، وعمرها حوالي 200 عام، بسبب مخاوف بشأن السلامة.

واطلعت السيدة الأولى على تقارير بشأن الشجرة الواقعة في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، وهي من نوع ماغنوليا، تشير إلى أنها تعتمد كليا على دعائم صناعية، وأن هناك مخاوف من سقوطها، حسب شبكة CNN.

وتقول التقارير الحكومية إنه لولا الدعم الصناعي الذي تتلقاه لكانت قد سقطت منذ سنوات.

وصرحت مديرة اتصالات السيدة الأولى ستيفاني غريشام بأن الأخيرة اطلعت على تقارير من المشتل الوطني الأميركي وتحدثت مطولا مع مساعديها لبحث أفضل الحلول قبل أن تتخذ قرارها باقتلاع جزء من الشجرة، وأشارت إلى مخاوف بشأن سلامة الزائرين والصحافيين الذين يقفون أمام الشجرة أحيانا.

وقالت غريشام إن السيدة الاولى ستنفذ قرارها في وقت لاحق هذا الأسبوع مع الاحتفاظ بخشب الشجرة.

وتقول CNN إن الشجرة تعود إلى عهد الرئيس أندرو جاكسون الذي توفيت زوجته بعد أيام قليلة من انتخابه رئيسا للولايات المتحدة عام 1828، فقام بزرع براعم صغيرة في حديقة البيت الأبيض من شجرة ماغنوليا مفضلة لزوجته كانت توجد في مزرعتهما في ولاية تينيسي.