وفاة عميدة البشرية

أعلنت اليابان الجمعة وفاة أكبر إنسان معمر في العالم، هي امرأة تدعى تشيو مياكو وقد توفيت عن عمر 117 عاما.

وقالت سلطات منطقة كاناغاوا في جنوب طوكيو، مسقط رأس مياكو، إنها فارقت الحياة يوم الأحد الماضي.

وكانت هذه المرأة، التي ولدت في الثاني من أيار/مايو عام 1901، قد حصلت على لقب أكبر إنسان معمر على وجه الأرض، بعد وفاة اليابانية نابي تاجيما في نيسان/أبريل الماضي، أيضا عن عمر 117 عاما.

وتقول عائلة مياكو إنها كانت محبوبة وتتعامل بلطف مع الآخرين، وكانت تحب السوشي، وهواية فن الخط، التي ظلت تمارسها حتى وقت قريب من وفاتها.

ولم يتم الإعلان بعد عن الشخص الذي سيحصل على اللقب بعد مياكو.

وقالت وزارة الصحة اليابانية إن كاني تاناكا، البالغة من العمر 115 عاما، أصبحت الآن أكبر اليابانيين عمرا.