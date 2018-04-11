أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية الثلاثاء أن الياباني ماسازو نوناكا الذي يبلغ من العمر 112 عاما هو أكبر الرجال سنا في العالم.

وولد نوناكا في 25 تموز/يوليو عام 1905 أي قبل شهور من نشر نظرية النسبية الخاصة للعالم ألبرت أينشتاين.

وبذلك يحمل نوناكا اللقب خلفا للإسباني فرانشيسكو نونيز أوليفيرا الذي توفي هذا العام عن عمر 113 عاما.

وكان نوناكا في شبابه مزارعا وحطابا ثم أدار فندقا للينابيع الساخنة في مسقط رأسه ببلدة أشورو على جزيرة هوكايدو اليابانية التي تبعد 900 كيلومتر إلى الشمال من طوكيو، وقام بتربية ابنين وثلاث بنات.

ويظل لقب أكبر الرجال سنا على الإطلاق مسجلا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية باسم ياباني آخر هو جيرومون كيمورا الذي توفي عام 2013 عن عمر ناهز 116 عاما و54 يوما.

وأكبر عمر موثق للإنسان على الإطلاق هو 122 عاما و164 يوما للفرنسية جان لويز كالمون التي توفيت عام 1997.