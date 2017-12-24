بغداد تعتزم مد أنبوب جديد لنقل نفط كركوك

دعت وزارة النفط العراقية شركات عالمية للاستثمار في مشروع مد أنبوب جديد لصادرات النفط من حقول كركوك إلى الحدود التركية، حسب بيان رسمي الأحد.

ونقل بيان عن المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، أن "شركة المشاريع النفطية (التابعة لوزارة النفط) دعت الشركات المحلية والعالمية إلى المشاركة في تنفيذ المشروع".

وأضاف أن "الأنبوب بطول 350 كيلومترا وتزيد طاقته عن المليون برميل باليوم".

ويلزم العقد ائتلاف الشركات التي ستفوز بتنفيذ المشروع بمشاركة شركات محلية بنسبة لا تقل عن 25 بالمئة.

وحددت وزارة النفط 24 كانون الثاني/يناير 2018، موعدا نهائيا لتقديم العطاءات، وفقا للمتحدث.

وسيحاذي مسار الأنبوب الجديد مسار الأنبوب الاستراتيجي القديم الذي كان يستخدم لنقل النفط إلى ميناء جيهان التركي قبل تعرضه للتخريب على يد عناصر داعش.

وأشار جهاد إلى أن ما تعرض له خط النقل السابق من تخريب لن يتكرر، وقال لـ"موقع الحرة" إن "الوضع اختلف عن السابق بعد القضاء على عصابات (تنظيم) داعش الإرهابي التي كانت تستهدف الأنبوب باستمرار بهدف السرقة وايضاً استهداف أحد الشرايين الاقتصادية للبلاد".

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن إقليم كردستان "غير معني بهذا الأنبوب الذي يحل بديلا للأنبوب الاستراتيجي الناقل للنفط الخام من حقول كركوك".

وسيطرت قوات الحكومة العراقية في تشرين الأول/أكتوبر على كركوك ومناطق أخرى متنازع عليها مع حكومة إقليم كردستان.

وخط الأنابيب النفطي الوحيد العامل الآن في العراق يربط إقليم كردستان في الشمال بالساحل التركي على البحر المتوسط.