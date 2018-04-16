مناشدة من الكويت وعمان بشأن أسعار النفط

دعت الكويت وعمان الاثنين الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول النفطية خارج المنظمة، إلى استمرار التعاون للحفاظ على الاستقرار في سوق الطاقة.

وكانت دول أوبك والدول المنتجة خارج المنظمة قد وقعت اتفاقا في أواخر 2016 نص على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا.

وتنتهي مدة الاتفاق نهاية العام الجاري، وعادت أسعار النفط إلى الارتفاع إلى نحو 70 دولارا للبرميل نتيجة هذه السياسة، بعد أن وصلت إلى أقل من 30 دولارا للبرميل أوائل عام 2016.

وطلب وزير النفط العماني محمد الرمحي في كلمة خلال افتتاح مؤتمر الكويت للنفط والغاز، الدول التي وقعت الاتفاق إلى "متابعة الحوار والتفاهم والتعاون والالتزام في المحافظة على السوق، ما من شأنه أن يشجع الاستثمار"، وإلى تعزيز "التعاون والعمل معا لضمان أمن الإمدادات للمستهلكين وأمن الطلب للمنتجين".

وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي قال من جانبه "قبل عام كان هناك فائض في الأسواق يصل إلى 340 مليون برميل. الفائض وصل نهاية شباط/فبراير إلى 50 مليون برميل. ونحن نعتقد أننا في الطريق الصحيح للتخلص من هذا الفائض".

وأضاف الرشيدي أن اجتماع أوبك المقبل الذي سيعقد في حزيران/يونيو المقبل، سينظر في الاتفاق.

وحسب الوزير الكويتي فإن أوضاع السوق ستقرر ما إذا كان سيتم تمديد الاتفاق بعد 2018 أو الوصول إلى اتفاق دائم بين الدول النفطية من داخل وخارج أوبك "يدعم استقرار الأسواق على المدى البعيد".

وقال الأمين العام لأوبك محمد باركيندو إن اتفاق عام 2016 حقق نجاحا كبيرا في التغلب على أسوأ دورة هبوط في تاريخ النفط، موضحا أن الدول المنتجة للنفط ستبحث "بداية مرحلة جديدة" في الأشهر المقبلة من أجل مواصلة التعاون.

ودعت السعودية الدولة الرئيسية في أوبك في كانون الثاني/يناير إلى تمديد التعاون بين دول أوبك وتلك التي خارجها بعدما نجح اتفاق قادته مع روسيا لخفض الإنتاج في وقف تدهور الأسعار.

وستجتمع لجنة وزارية مؤلفة من وزراء الدول الأعضاء في أوبك والدول المنتجة للنفط خارج المنظمة، الجمعة في مدينة جدة السعودية لبحث التعاون الطويل الأجل.