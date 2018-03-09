هل يعود أوباما للظهور؟

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن محادثات وصلت إلى مرحلة متقدمة بين الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وشبكة نتفليكس لتقديم سلسلة من البرامج رفيعة المستوى.

وذكرت الصحيفة الخميس أن بنود الصفقة المقترحة تنص على أن تدفع نتفليكس لأوباما وزوجته ميشيل السيدة الأولى سابقا، المال مقابل محتوى حصري يعرض عبر خدمة البث الشهيرة.

وقالت نيويورك تايمز إن أوباما لن يستخدم برامج نتفليكس للرد على الرئيس الأميركي دونالد ترامب أو خصومه المحافظين، لكنه تحدث بدلا من ذلك عن كتابة برامج تسلط الضوء على القصص الملهمة.

أما بالنسبة للبنود المالية للصفقة فهي ليست معروفة حتى الآن بحسب الصحيفة، فيما امتنعت الشبكة عن التعقيب على التقرير.

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن مسؤولين تنفيذيين من شركات أخرى مثل آبل وأمازون عبروا أيضا عن اهتمامهم بالحديث مع أوباما بشأن صفقات تتعلق بالمحتوى.

المصدر: رويترز