جبهة النصرة تعلن الحرب على الأرغيلة وكرة القدم!

وتصف كل من ينتقدها "بالجاهل" أو "صاحب الفحشاء" الذي "يريد أن يبقى على حاله".

تقول "سواعد الخير" إنها "السلطة التنفيذية التي تقوم بالرقابة الشرعية على كل مفاصل المجتمع".

وتعرّف نفسها على أنّها "مركز للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وشعارها "نحو مجتمع إسلامي راق".

تأسست "سواعد الخير" السنة الماضية عقب سيطرة هيئة تحرير الشام الكاملة على إدلب بعد اشتباكات عنيفة مع "أحرار الشام".

تشبه هذه المنظمة الشرطة الدينية، وينفذ أعضاؤها انتهاكاتهم تحت غطاء "حملات دعوية".

يروي سكان إدلب قصص اعتقالات ومضايقات متكررة يتعرضون لها من عناصر ينتمون لما يسمى بـ"منظمة سواعد الخير" التابعة لهيئة تحرير الشام في مدينة إدلب السورية (شمال).

الناشط الحقوقي أمجد. ع الموجود في إدلب حاليا يقول إن المنظمة تتلقى دعمها من "وزارة الأوقاف" التابعة لحكومة الإنقاذ التي أعلنتها تحرير الشام.

دوريات أمنية

تتكون الهيئة من عدد غير معروف من العناصر، رجالا ونساء، يحملون بطاقة تعريفية تدعى "بطاقة عضوية سواعد الخير".

وتسير دوريّات في الساحات العامة والحدائق وتدقق في بيانات المارة وأوراقهم الثبوتيّة للتأكد من صلة القرابة بين الرجال والنساء.

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