قمة تاريخية بين الكوريتين

يلتقي الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون الجمعة عند الخط العسكري الفاصل الذي يقسم شبه الجزيرة الكورية.

ومن المقرر أن يعبر كيم الخط الفاصل بين البلدين سيرا، ليصبح أول زعيم كوري شمالي يطأ أرض الجنوب منذ انتهاء الحرب الكورية قبل 65 عاما.

وقالت كوريا الجنوبية إن رئيسها مون سيرحب بزعيم الشمال في أول قمة تعقد بين الجانبين منذ ما يربو على 10 سنوات.

وقال كبير موظفي الرئاسة في كوريا الجنوبية إيم جونغ-سيوك إن "القمة ستركز على نزع السلاح النووي والتوصل إلى سلام دائم".

وبعد لقائهما عند الخط سيذهب الزعيمان الكوريان سيرا باتجاه بيت السلام، وهو مبنى من الزجاج والإسمنت يقع في الجهة الجنوبية من قرية بانمونجوم الحدودية في المنطقة المنزوعة السلاح، والتي تم فيها توقيع الهدنة.

وسيتناول الوفدان الغداء بشكل منفصل، بحيث يعبر وفد الشمال الحدود عائدا إلى منطقته لتناول الطعام.

وسيزرع الزعيمان معا قبل جلسة بعد الظهر شجرة صنوبر عند خط ترسيم الحدود، للتعبير عن السلام.