ماراثون القطب الشمالي انتهى.. تعرف على الفائزين

فاز العداء اليوناني أرجيريوس باباثاناسوبولويس بماراثون القطب الشمالي الذي أقيم مؤخرا في أقصى شمالي الأرض، وذلك بإنهائه مسار الماراثون قبل منافسيه الـ 46، في أربع ساعات و34 دقيقة و36 ثانية.

واعتبر العداء فوزه بمثابة تحقيق أمر أشبه بالمستحيل، كونه قادما من بلاد تتمتع بمناخ متوسطي دافئ معتدل، ليشارك في سباق ثلجي في إحدى أبرد بقاع العالم، حيث بلغت درجة الحرارة 33 مئوية تحت الصفر.

"أمر لا يصدق. تعرفون أنني يوناني، لذا فإن هذا ليس المكان المناسب لي. الأمر يشبه محاولة أحد سكان الأسكيمو خوض سباق في الصحراء"، قال باباثاناسوبولويس.

وعن الفئة النسائية، تمكنت الصينية غوه بينغ شيه من التغلب على 13 منافسة لها، في مهمة لم تكن أقل صعوبة.

يقام السباق سنويا في مخيم بارنيو، المعروف بمخيم القطب الشمالي. ويرتدي المشاركون فيه ملابس دافئة من رؤوسهم حتى أقدامهم لحمايتهم من الثلوج ودرجات الحرارة المتدنية، ما قد يعيق حركتهم بعض الشيء، مقارنة بالماراثونات المقامة في مناطق أكثر اعتدالا من العالم.