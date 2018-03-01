سيول تبلغ ترامب بإيفاد مبعوث إلى بيونغ يانغ

أبلغ رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن الخميس الرئيس دونالد ترامب أنه يعتزم إرسال موفد خاص إلى كوريا الشمالية، حسب ما أعلن مكتبه.

وقال مكتب الرئاسة في سيول في بيان "ردا على زيارة الموفدة الكورية الشمالية الخاصة كيم يو جونغ ... نقل مون إلى ترامب نيته المتعلقة بإرسال موفد خاص إلى الشمال قريبا".

وأضاف أن الرئيسين "اتفقا على المحافظة على الزخم في الحوار الكوري-الكوري ومواصلة الجهود ليؤدي ذلك إلى نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية".

وتمر الكوريتان بفترة من التقارب خاصة مع انعقاد دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية في كوريا الجنوبية حيث سارت الكوريتان في حفل الافتتاح سويا تحت علم التوحيد، وتلت ذلك مصافحة تاريخية بين الرئيس مون وشقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.