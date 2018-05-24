كوريا الشمالية تدمر موقعا للتجارب النووية

فككت كوريا الشمالية موقعها للتجارب النووية بحسب ما أفادت به وكالة أسوشييتد برس وشبكة Fox News الخميس، في خطة مقررة تعتبرها بيونغ يانغ بادرة حسن نية قبل القمة المقررة بين زعيمها كيم جونغ أون والرئيس دونالد ترامب الشهر المقبل.



وأعلنت بيونغ يانغ خطتها لتفكيك منشأة بونغي-ري بالكامل في أقصى شمال شرق البلاد مطلع الأسبوع، ودعت عددا من الصحافيين لمشاهدة عملية تدمير الموقع.

ووصل أكثر من 20 صحافيا من منظمات إعلامية غربية وصينية إلى كوريا الشمالية الثلاثاء لمتابعة إغلاق الموقع.

واعتبر عرض كوريا الشمالية إغلاق موقع التجارب النووية تنازلا مهما خلال شهور تشهد تخفيف التوتر بين بيونغ يانغ من جهة وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة من جهة أخرى.

لكن الأجواء الدبلوماسية الآخذة في التحسن واجهت تعثرا حين هددت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي بالانسحاب من القمة المرتقبة في 12 حزيران/يونيو في سنغافورة بين زعيمها كيم جونغ أون والرئيس دونالد ترامب.