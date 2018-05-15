بيونغ يانغ تشرع بتفكيك موقع نووي

أفاد موقع أميركي متخصص الثلاثاء بأن صورا حديثة ملتقطة بالأقمار الاصطناعية أظهرت أن عملية تفكيك موقع التجارب النووية الوحيد المعروف في كوريا الشمالية تتقدم بشكل جيد.

وقال موقع "38 نورث" التابع لجامعة جون هوبكنز في واشنطن إن الصور الملتقطة في السابع من أيار/مايو الجاري تشير إلى تدمير العديد من المباني التشغيلية المهمة، بالإضافة إلى مبان أصغر في محيط الموقع.

وأضاف أن السكك التي تربط الأنفاق أزيلت أيضا، كما تم وقف أعمال حفر نفق جديد منذ آذار/مارس الماضي.

وأشار الموقع إلى عدم وجود أدلة تؤكد إغلاق مداخل الأنفاق بشكل دائم، فيما لا تزال بعض المباني الرئيسية في حالة سليمة.

وتابع أن تدمير تلك المنشآت سيتم على الأرجح أمام وسائل الإعلام الأجنبية.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي أنها ستدمر بالكامل موقع بونغيي-ري في حضور الصحافة الأجنبية بين 23 و25 أيار/مايو الجاري.

وشهد موقع بونغيي-ري كل التجارب النووية التي أجرتها كوريا الشمالية، بما في ذلك أقوى تجاربها في أيلول/سبتمبر الماضي، والتي قالت بيونغ يانغ إنها لقنبلة هيدروجينية.