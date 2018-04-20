ترامب يرحب بوقف كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية والنووية

رحب الرئيس دونالد ترامب الجمعة بإعلان كوريا الشمالية تعليق التجارب الصاروخية وإغلاق موقع لإجراء التجارب النووية.

وكتب الرئيس في تغريدة: "هذه أخبار جيدة لكوريا الشمالية والعالم. إنه تقدم كبير. أتطلع لقمتنا (اللقاء المرتقب بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون)":

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 20, 2018

تحديث: 23:36 ت غ

أعلنت كوريا الشمالية أنها ستعلق التجارب الصاروخية وستغلق موقعا لإجراء التجارب النووية، بحسب ما نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأوضحت يونهاب نقلا عن وكالة الأنباء الحكومية في كوريا الشمالية "اعتبارا من 21 نيسان/إبريل سنوقف تجاربنا النووية وسنتوقف عن إطلاق الصواريخ البالستية" وأضافت "ستغلق كوريا الشمالية موقع تجارب نووية في الجزء الشمالي من البلاد لتثبت تعهدها وقف التجارب النووية".

يتبع..