مسؤول: بيونغ يانغ أبلغت واشنطن استعدادها لبحث نزع السلاح النووي

قال مسؤول أميركي الأحد إن كوريا الشمالية أخبرت الولايات المتحدة للمرة الأولى إنها مستعدة لبحث نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وأوضح المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، أن البلدين أجريا اتصالات سرية مؤخرا أبدت فيها بيونغ يانغ رغبتها في عقد قمة مرتقبة بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون.

وكانت واشنطن من قبل تعتمد على تأكيدات من كوريا الجنوبية حول نوايا القسم الشمالي من شبه الجزيرة حيال انعقاد القمة.

وسبق أن كشف مسؤولون استخباراتيون أميركيون وكوريون شماليون أنهم عقدوا لقاءات في دولة ثالثة من أجل تحديد مكان لقاء ترامب وكيم.