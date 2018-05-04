لأول مرة منذ 70 عاما.. إرجاء جائزة نوبل للآداب 2018

أعلنت الأكاديمية السويدية الجمعة إرجاء جائزة نوبل للآداب للعام 2018 للمرة الأولى منذ نحو 70 عاما على خلفية فضيحة اغتصاب واعتداء جنسي تطال زوج عضوة في الأكاديمية.

وقالت الأكاديمية في بيان إنها "تعتزم اتخاذ القرار وإصدار الإعلان حول جائزة نوبل للآداب للعام 2018 في الوقت نفسه عند إعلان الفائز بها عن العام 2019".

وتمر الأكاديمية التي أسست في العام 1786 أزمة منذ انعكاسات حركة "أنا أيضا" للتنديد بالتحرش الجنسي أواخر 2017.

وأعلن ستة من أصل 18 من الحكماء في الأسابيع الاخيرة من بينهم السكرتيرة الدائمة الحالية سارة دانيوس عن تنحيهم.

وكان تم إرجاء جائزة نوبل للآداب خمس مرات منذ تأسيسها في 1901.

وفي الإرجاء الأخير في العام 1949، قررت الاكاديمية التأجيل لأن "أيا من المرشحين لا يلبي المعايير الواردة في وصية ألفرد نوبل".

وأعلن الكاتب الأميركي وليام فوكنر فائزا في العام 1949.

وتنص قوانين الاكاديمية على إمكان إرجاء منح الجائزة حتى العام التالي.