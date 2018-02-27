هل سيشارك نيمار ضد ريال مدريد؟

نفى أوناي إيمري مدرب باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي ما تردد عن خضوع مهاجم الفريق نيمار لجراحة لعلاج كسر في مشط قدمه وقال إن اللاعب البرازيلي قد يشارك أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع المقبل.

وعانى نيمار من كسر في مشط القدم والتواء في الكاحل خلال مباراة ضد أولمبيك مرسيليا انتهت بفوز الفريق الباريسي بثلاثة أهداف نظيفة.

وذكرت تقارير إعلامية أن أغلى لاعب في العالم سيخضع لجراحة وسيغيب لمدة شهرين.

وقال إيمري في مؤتمر صحافي قبل مواجهة مرسيليا مجددا في دور الثمانية لكأس فرنسا "المعلومة بشأن خضوع نيمار لجراحة خاطئة".

وأضاف "تحدثت مع الطبيب صباح اليوم وشرح لي ما كشفت عنه الفحوصات ... نيمار نفسه يريد المشاركة في كل مباراة وهو يركز للغاية على مواجهة ريال مدريد. أعتقد أن هناك فرصة ضئيلة لمشاركته في اللقاء".

وخسر باريس سان جيرمان 3-1 في ذهاب دور الستة عشر للبطولة ضد ريال مدريد وسيستضيف حامل اللقب في الإياب في السادس من الشهر المقبل.