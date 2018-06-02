بعد تعافيه.. عودة أغلى لاعب في العالم

أكد مدرب المنتخب البرازيلي تيتي أن نجم باريس سان جرمان الفرنسي نيمار سيشارك في المباراة الودية المقررة الأحد ضد كرواتيا في ليفربول.

وأوضح تيتي أن نيمار، العائد من إصابة أبعدته لأكثر من ثلاثة أشهر، ​ سيدخل كبديل في الشوط الثاني من اللقاء التحضيري لمونديال روسيا.



ولم يلعب نيمار منذ تعرضه لإصابة في مباراة سان جرمان ضد مرسيليا في الدوري الفرنسي في 25 شباط/فبراير اضطرته إلى الخضوع لعملية جراحية، لكنه عاود التدريبات قبل حوالي أسبوعين في معسكر منتخب البرازيل استعدادا لكأس العالم.



وقال تيتي عشية اللقاء ضد كرواتيا على ملعب "إنفيلد" الخاص بنادي ليفربول "بخصوص نيمار.. سيبدأ من مقاعد البدلاء لأنه ما زال يتعافى وسيدخل في الشوط الثاني لأننا نتحضر كفريق".



وأضاف "إنه نجم فريقنا لكن على الآخرين أن يلمعوا أيضا".



وستكون الفرصة قائمة أمام أغلى لاعب في العالم لكي يستعيد وتيرة المباريات قبل المونديال عندما تخوض البرازيل مباراة تحضيرية أخيرة في 10 الشهر الحالي ضد النمسا في فيينا قبل السفر إلى روسيا حيث تلعب في المجموعة الخامسة إلى جانب سويسرا وكوستاريكا وصربيا.